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Ярославль накроет суперячейка тропических ливней: как долго будет лить дождь
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Ярославль накроет суперячейка тропических ливней: как долго будет лить дождь 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Из-за суперячейковой облачности дожди местами будут идти тропическими
Циклон-долгожитель накрыл центральную часть России. В столичных аэропортах были задержаны или отменены десятки авиарейсов, отмечались скопления воды на тротуарах. Дожди уже обрушились и на Ярославль.
— Осадки будут крайне неоднородными, — рассказали синоптики центра «Фобос». — Столь необычная картина осадков объясняется тем, что регион накрыло так называемое суперячейковое облако. С обычном облаком всё просто — в его передней части преобладают восходящие воздушные потоки, а в тыловой, наоборот, нисходящие. Но суперячейковая облачность характеризуется тем, что области восходящих и нисходящих потоков в нём разбросаны хаотично. В итоге, облако оказывается разделено на множество разных по своим характеристикам ячеек. Там, где преобладают нисходящие потоки, или хотя бы наблюдается баланс — дожди вполне обычные. Но там, где сильнее потоки восходящие, ячейки могут вырастать до стратосферы. И ливни вполне могут стать тропическими.
Дожди уже обрушились на Ярославль
В Ярославле в течение всей недели ожидаются локальные ливни и грозы. Тем не менее, температура на несколько градусов будет выше нормы. Ранее мы уже рассказывали о погоде в ближайшие дни.
В ближайшие дни дождями может затопить ярославские улицы. Сообщения об этом уже приходили из разных районов города, даже когда осадки были не такими обильными.
Читайте также: над Ярославлем образуется второй торнадо: разгул стихии в режиме онлайн.
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