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На Ставрополье 9-11 июля ожидается жара до 40 градусов
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На Ставрополье 9-11 июля ожидается жара до 40 градусов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 9 июл — РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается в Ставропольском крае с понедельника до среды, сообщает ГУ МЧС по региону.
"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период 13.00 до 17.00 мск с 9 по 11 июля в Ставропольском крае ожидается сильная жара плюс 40 градусов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за жары на территории края «существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций или происшествий не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна».
Кроме того, возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждение сельскохозяйственных угодий, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у населения.
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