Лучше остаться дома: 9 июля на Самарскую область обрушится дождь с градом

Непогода может спровоцировать падение деревьев

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на вторую половину дня 9 июля. По прогнозам метеорологов, до 16:00 на Самарскую область обрушится дождь с градом, который будут сопровождать шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду и гроза.

— Капризы природы способны спровоцировать обрыв линий электропередач, падение деревьев и неустойчивых конструкций, — напомнили в ГУ МЧС по Самарской области.

Работники ведомства рекомендуют жителям 63-го региона оставаться дома в часы разгула стихии. Горожанам необходимо внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра на улице. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш могут сорваться шифер или другие кровельные материалы. Владельцам частных домов нужно привести в порядок ливневые канализации, чтобы избежать затопления своих участков. Во время грозы не стоит пользоваться электроприборами, чтобы не испортить технику.

Сильный ливень прошел в Самаре 8 июля. Он поверг город в хаос. Затопило крупные городские магистрали, в том числе Московское шоссе. Фото и видео последствий аномального дождя — в фоторепортаже 63.ru.

По данным синоптиков, во время разгула стихии в городе выпало рекордное количество осадков — 23,3 миллиметра.