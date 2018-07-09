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Лучше остаться дома: 9 июля на Самарскую область обрушится дождь с градом
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Лучше остаться дома: 9 июля на Самарскую область обрушится дождь с градом 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Непогода может спровоцировать падение деревьев
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на вторую половину дня 9 июля. По прогнозам метеорологов, до 16:00 на Самарскую область обрушится дождь с градом, который будут сопровождать шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду и гроза.
— Капризы природы способны спровоцировать обрыв линий электропередач, падение деревьев и неустойчивых конструкций, — напомнили в ГУ МЧС по Самарской области.
Работники ведомства рекомендуют жителям 63-го региона оставаться дома в часы разгула стихии. Горожанам необходимо внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра на улице. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш могут сорваться шифер или другие кровельные материалы. Владельцам частных домов нужно привести в порядок ливневые канализации, чтобы избежать затопления своих участков. Во время грозы не стоит пользоваться электроприборами, чтобы не испортить технику.
Сильный ливень прошел в Самаре 8 июля. Он поверг город в хаос. Затопило крупные городские магистрали, в том числе Московское шоссе. Фото и видео последствий аномального дождя — в фоторепортаже 63.ru.
По данным синоптиков, во время разгула стихии в городе выпало рекордное количество осадков — 23,3 миллиметра.
63.ru: последние новости
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