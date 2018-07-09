Москва оказалась под влиянием окклюзии

Суточный рекорд по осадкам 1961 года побит в Москве в воскресенье, 8 июля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По словам синоптиков, причиной ливней стал фронт окклюзии — атмосферный фронт, в котором холодный воздух в тылу циклона движется быстрее теплого фронта и со временем нагоняет его. Наибольшее количество осадков выпало в центре города — 49 миллиметров за сутки — что стало новым суточным рекордом. Прежний показатель держался с 1961 года и составлял 24,9 миллиметра осадков.

Однако интенсивные дожди были не во всех районах столицы. На ВДНХ за ночь выпал всего один миллиметр осадков, в Тушине — десять миллиметров, в Немчиновке — 23 миллиметра. Сильные дожди в области ночью наблюдались в Солнечногорске (27 миллиметров), в Домодедово и Клину (21 миллиметр) и в Истре (18 миллиметров).

Синоптики напомнили, что абсолютный суточный максимум осадков для этого месяца был зафиксирован 3 июля 1982 года и составляет 54 миллиметра.