Воздух в Красноярске не может очиститься пятый день 

В Красноярске пятый день подряд воздух остается грязным. Экологические активисты зафиксировали данные показатели. Об этом сообщил сайт Newslab.ru.
Красноярцы заметили смог над городом еще 9 июля утром. С каждым днем ситуация становилась хуже. К вечеру 12 июля был зафиксирован средний уровень загрязнения, так как концентрация вредных веществ в атмосфере снизилась.
Утром 13 июля показатели вновь стали высокими.
Среднесибирское УГМС заверяет, что за последнюю неделю в городе не было случаев высокого загрязнения, поэтому ведомство не вводит режим «черного неба».
Лесные пожары продвинулись еще на 400 гектаров в Красноярском крае. В тушении задействованы более 100 человек. Там же работают сотрудники «Авиалесоохраны».