Воздух в Красноярске не может очиститься пятый день

Красноярске пятый день подряд воздух остается грязным. Экологические активисты зафиксировали данные показатели. Об этом сообщил сайт Newslab.ru.

Красноярцы заметили смог над городом еще 9 июля утром. С каждым днем ситуация становилась хуже. К вечеру 12 июля был зафиксирован средний уровень загрязнения, так как концентрация вредных веществ в атмосфере снизилась.

Утром 13 июля показатели вновь стали высокими.

Среднесибирское УГМС заверяет, что за последнюю неделю в городе не было случаев высокого загрязнения, поэтому ведомство не вводит режим «черного неба».