В Рязанской области ожидаются грозы и сильный ветер

Рязанской области ожидается ухудшение погодных условий. Региональный МЧС информирует жителей региона о надвигающейся грозе, кратковременных ливневых дождях и усилении ветра с порывами до 18 м/с. В отдельных районах возможен град.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе ведомства, метеоявлиение ожидается в ближайшие часы и сохранится в течение дня 09 июля.

По прогнозам синоптиков, сегодня столбики термометров поднимутся до отметки +20.. +25 градусов тепла. Вечером ожидается +18.. +22°С. Атмосферное давление будет колебаться от 740 до 745 мм. рт. ст, влажность воздуха составит 60 — 98%.

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