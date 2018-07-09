Москвичей ждет дождливая, но теплая неделя

С понедельника температура воздуха начнет расти и приблизится к 30-градусной отметке, передает Агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос». При этом продолжатся дожди.

«Если сегодня в столице мы ожидаем 22-24 градуса тепла, то во вторник температура воздуха повысится до 24-26 градусов. На фоне постепенного повышения атмосферного давления далее будет повышаться и среднесуточная температура: в дневные часы она будет составлять 25-27 градусов. То есть погода будет вполне комфортная и близкая к климатической норме», — сказал собеседник агентства.

Дождливая погода продержится в городе всю неделю. Ночи ожидаются теплые, от 14 до 16 градусов. Дневные температуры со среды по субботу 25-30, а в воскресенье 28-33 градуса тепла. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, в начале недели 740-743 миллиметра ртутного столба, до 12 июля ожидается рост до 749 миллиметров, но к 15 июля показатель опять упадет до 741 миллиметра ртутного столба.