Снег выпал в середине лета в Бурятии

Пока в южных регионах России жара, а жители столицы прячутся от дождей под зонтиками, в Окинском районе Бурятии 9 июля выпал снег. Видео с этим явлением попало в социальные сети.

На кадрах видно как крупные хлопья снега падают на деревья и покрывают землю.

Одни пользователи социальных сетей не поверили в случившееся и уточняли дату, другие иронизировали «пойду шубу достану», третьи расстроились из-за такой погоды.

По прогнозам синоптиков, в московском регионе ливни и грозы будут идти почти всю наступившую неделю. Исключение составит только четверг, который пройдет без существенных осадков.