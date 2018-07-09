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Снег выпал в середине лета в Бурятии
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Снег выпал в середине лета в Бурятии 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пока в южных регионах России жара, а жители столицы прячутся от дождей под зонтиками, в Окинском районе Бурятии 9 июля выпал снег. Видео с этим явлением попало в социальные сети.
На кадрах видно как крупные хлопья снега падают на деревья и покрывают землю.
Одни пользователи социальных сетей не поверили в случившееся и уточняли дату, другие иронизировали «пойду шубу достану», третьи расстроились из-за такой погоды.
По прогнозам синоптиков, в московском регионе ливни и грозы будут идти почти всю наступившую неделю. Исключение составит только четверг, который пройдет без существенных осадков.
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