Сотрудники МЧС предупреждают дачников 

В рамках Года культуры безопасности сотрудники региональных отделов надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве продолжают проведение мероприятий по контролю правил и требований пожарной безопасности садовых некоммерческих товариществ поселений Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. В рамках профилактических мероприятий инспекторами государственного пожарного надзора с председателями объединений проведены противопожарные инструктажи, вручены информационные материалы на противопожарную тематику для жителей товариществ. В целях стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями на территориях поселений сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы рекомендуют всем жителям садовых некоммерческих товариществ:— следить за исправностью отопительных печей, электрооборудования;— не устраивать свалки горючих отходов;— проводить очистку дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца;— не оставлять электроприборы без присмотра;— исключить сжигание мусора, разведение костров вблизи строений;— иметь запас воды не менее 200 литров или огнетушитель;-дороги, проезды и подъезды к домам и водоисточникам держать свободными для проезда пожарной техники, содержать их в исправном состоянии;— оформить информационные стенды о соблюдении правил и требований пожарной безопасности на территории.
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