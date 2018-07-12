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МЧС снова предупреждает о граде в Челябинской области
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МЧС снова предупреждает о граде в Челябинской области 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Штормовое предупреждение продлили вплоть до вечера пятницы 13 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.
По данным синоптиков ночью и днем 13 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается грозы, град, местами крупный. Возможно усиление ветра до 25 м/с.
Напомним в Челябинске в среду, 11 июля, в некоторых районах города прошёл сильный град. Автомобилисты вынуждены были парковаться под деревьями, многие закрывали стёкла машин тканью. По словам очевидцев, одна авто-леди даже поставила на капот детское автокресло, чтобы град не повредил лобовое стекло.
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