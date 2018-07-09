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Суточный рекорд по осадкам 1961 г. побит в Москве 8 июля
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Суточный рекорд по осадкам 1961 г. побит в Москве 8 июля 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Суточный рекорд по осадкам 1961 г. побит в Москве в воскресенье, 8 июля, сообщает портал «Метеоновости» со ссылкой на данные метеостанции Балчуг в центре города.
«Наибольшее количество осадков выпало в центре города на Балчуге за шесть часов — 44 мм. Всего за сутки на этой станции выпало 49 мм, что стало новым суточным рекордом (прежний составлял 24,9 мм в 1961 г.). Абсолютный суточный максимум осадков для июля составляет 54 мм и принадлежит 3 июля 1982 г. На ВДНХ за ночь выпало лишь 1 мм осадков, в Тушине — 10 мм, в Немчиновке — 23 мм», — говорится в сообщении.
Синоптики также сообщают, что сильные дожди ночью 8 июля наблюдались и в Подмосковье: в Солнечногорске выпало 27 мм, в Домодедово и Клину — 21 мм, в Истре — 18 мм.
Агентство «Москва»: последние новости
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