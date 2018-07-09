Ещё
«Изменений не ожидаем»: ближайшие три дня в Поморье будет теплая погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Изменений не ожидаем»: ближайшие три дня в Поморье будет теплая погода 

29.ru 4 часа назад
Фото: 29.ru
Дожди ожидаются только на юге области
Как минимум до среды в Архангельской области сохранится теплая погода — общий фон по региону +20.. +25С̊. Чуть меньше повезло южным и юго-восточным районам — у них есть небольшая вероятность дождя.
— В погоде существенных изменений не ожидаем. Дожди, если они пройдут, будут небольшие, вероятнее всего в южных, крайне южных и юго-восточных районах области. Может, где-то и с грозами, есть вероятность небольшая. Ветер северо-восточного направления, умеренный, — рассказали в Северном УГМС.
Ночью на 10 июля будет тепло, +11.. +16С̊, в северных районах немного прохладнее, +6.. +11С̊. Ночью на 11-12 числа от 7 до 12 градусов тепла.
29.ru: последние новости
И дышится легко: Архангельская область попала в список регионов с чистым воздухом Архангельские ЛДПР и КПРФ организуют митинги против повышения пенсионного возраста Любовь, терпение и созидание: архангелогородцы отмечают День семьи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей123
В Анапе запретили купаться80
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве35
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев214
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение