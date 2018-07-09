«Изменений не ожидаем»: ближайшие три дня в Поморье будет теплая погода

Дожди ожидаются только на юге области

Как минимум до среды в Архангельской области сохранится теплая погода — общий фон по региону +20.. +25С̊. Чуть меньше повезло южным и юго-восточным районам — у них есть небольшая вероятность дождя.

— В погоде существенных изменений не ожидаем. Дожди, если они пройдут, будут небольшие, вероятнее всего в южных, крайне южных и юго-восточных районах области. Может, где-то и с грозами, есть вероятность небольшая. Ветер северо-восточного направления, умеренный, — рассказали в Северном УГМС.

Ночью на 10 июля будет тепло, +11.. +16С̊, в северных районах немного прохладнее, +6.. +11С̊. Ночью на 11-12 числа от 7 до 12 градусов тепла.