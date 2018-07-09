Погода в Новосибирске с 10 по 16 июля: аномальная жара

Во вторник, 10 июля, в Новосибирске и районах области днем будет в пределах +23-28°С, ночью +11-14°С, ветер юго-восточный с порывами до 15 м/с и без осадков. В среду, 11 июля, температура днем будет около +25-30 градусов, а ночью — +13-15°С. Ветер юго-восточный с порывами до 15 м/с и также без осадков.

«В четверг характер погоды сохранится, температура еще немного повысится, — говорят синоптики Новосибирского гидрометеоцентра. — В пятницу, 13 июля, днем в мегаполисе будет +28-33°С, ночью +15-20°С. Из-за высоких температур есть вероятность ливневых дождей, гроз и выпадения града. Ветер южный, при грозах местами шквалистое усиление до 15-20 м/с. В субботу также прогнозируем местами ливневые дожди, грозы, град. Ветер южный, при выпадении осадков с усилением до 15-20 м/с. Днем температура +28-33°С, ночью +15-20°С».

В воскресенье, 15 июля, температура останется в тех же пределах и будет преимущественно без осадков.

«В жару избегайте тяжелых физических нагрузок, прямых солнечных лучей, старайтесь чаще находиться в тени и пить больше негазированной воды, — советует начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Павел Винаков . — Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными на водоемах, отказаться от алкоголя, не купаться в незнакомых местах и на необорудованных пляжах, нужно постоянно следить за детьми, не допускайте шалостей на воде».