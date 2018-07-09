Дожди и грозы ожидаются в Центральной России в начале недели 

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дожди и грозы, начавшиеся во многих регионах центральной полосы России в выходные, продолжатся в понедельник. По данным синоптиков, южный циклон, принесший в ЦФО непогоду, продержится не менее двух недель, сообщили ТАСС в орловском центре гидрометеорологии и монитониторинга окружающей среды в понедельник.
"В Орловской области всю неделю будут идти кратковременный дожди, возможны грозы. Виной тому южный циклон, который по нашим данным продержится не меньше двух недель", — сообщили в центре.
В большинстве регионов ЦФО еще в выходные установилась теплая, но дождливая погода. Усиления ветра до 12-17 м/c сегодня ждут в Калужской, Курской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской и Рязанской областях. Температура воздуха в ряде регионов прогреется до 28 градусов, в Воронежской области — до 31 градуса. В Брянской области днем будет также тепло и дождливо, но сильного ветра синоптики не прогнозируют, максимальная его скорость составит 6-11 м/с.
Утром в понедельник ГУ МЧС по Владимирской области разослало населению смс-оповещения о том, что дожди и грозы, начавшиеся в регионе в воскресенье, продолжатся и в понедельник.
В связи с прогнозами региональные ГУ МЧС России просят жителей при усилении ветра воздержаться от выхода на улицу.