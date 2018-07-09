Ещё
Синоптики прогнозируют жаркую погоду и дожди в московском регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики прогнозируют жаркую погоду и дожди в московском регионе 

RT на русском 4 часа назад
Синоптики прогнозируют жару и кратковременные дожди с грозами в Москве и области на предстоящей неделе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».
В Москве 10 июля ожидается +24…26 °С, а в области до +27 °С.
«Температура воздуха днём большую часть рабочей недели продержится на уровне плюс 25…28 °С, по области от плюс 25…30°С», — рассказали в «Фобосе».
По прогнозам синоптиков, жителей столичного региона ожидает в целом теплая погода с комфортным температурным режимом, однако временами будут идти дожди с грозами.
Атмосферное давление прогнозируется на уровне 744 мм ртутного столба.
Ранее «Газета.ru» сообщила, что в Москве 9 июля ожидается до +23 °С.
RT на русском: последние новости
В Москве за ночь выпало около половины месячной нормы осадков Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве Более миллиона человек посетили стадион и фан-зону в Сочи во время ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей126
В Анапе запретили купаться81
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев214
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение