Синоптики прогнозируют жаркую погоду и дожди в московском регионе

Синоптики прогнозируют жару и кратковременные дожди с грозами в Москве и области на предстоящей неделе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

В Москве 10 июля ожидается +24…26 °С, а в области до +27 °С.

«Температура воздуха днём большую часть рабочей недели продержится на уровне плюс 25…28 °С, по области от плюс 25…30°С», — рассказали в «Фобосе».

По прогнозам синоптиков, жителей столичного региона ожидает в целом теплая погода с комфортным температурным режимом, однако временами будут идти дожди с грозами.

Атмосферное давление прогнозируется на уровне 744 мм ртутного столба.