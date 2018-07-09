Синоптики прогнозируют жаркую погоду и дожди в московском регионе 

Синоптики прогнозируют жару и кратковременные дожди с грозами в Москве и области на предстоящей неделе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».
В Москве 10 июля ожидается +24…26 °С, а в области до +27 °С.
«Температура воздуха днём большую часть рабочей недели продержится на уровне плюс 25…28 °С, по области от плюс 25…30°С», — рассказали в «Фобосе».
По прогнозам синоптиков, жителей столичного региона ожидает в целом теплая погода с комфортным температурным режимом, однако временами будут идти дожди с грозами.
Атмосферное давление прогнозируется на уровне 744 мм ртутного столба.
Ранее «Газета.ru» сообщила, что в Москве 9 июля ожидается до +23 °С.