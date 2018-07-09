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Погода в Ижевске: в будни горожан ждут дожди и +22 градуса
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Погода в Ижевске: в будни горожан ждут дожди и +22 градуса 

Izhlife 4 часа назад
Фото: Izhlife
Ижевчан с 10 по 13 июля ожидает жаркая и временами дождливая погода, сообщает Гидрометцентр России.
Циклон вместе с дождевыми тучами будет нести хорошо прогревшиеся воздушные массы, и температурный режим в регионе окажется теплее климата после полудня +25 +30, и только в середине периода возможно небольшое похолодание, рассказывают в центре погоды Фобос.
Как сообщила пресс-секретарь Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, в понедельник, 9 июля, придет очередной фронт.
— Передаем предупреждение по грозам (они местами по республике). При грозах ливни, шквалистое усиление ветра, местами град, — говорится в сообщении.
Во вторник, 10 июля, облачно. Ожидается +24 градуса днем, ночью до +15. Пройдет дождь, будет гроза.
В среду, 11 июля, переменная облачность и дождь. Ночью будет +13, а днем до +22 градусов.
В четверг, 12 июля, облачно с прояснениями. Ночью в городе до +14 градусов, днем до +22 градусов. Ожидается дождь.
В пятницу, 13 июля, ночью будет +16. Днем потеплеет до +25 градусов. День будет пасмурным, местами дожди.
По предварительному прогнозу, в выходные также ожидается жара до +30 градусов, пройдут дожди.
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