Росавтодор начал ограничивать движение грузовиков днем из-за жары

Подразделение Росавтодора закрыло движение для большегрузного транспорта на федеральных трассах в Волгоградской и Ростовской области 9 июля в дневное время из-за высокой температуры воздуха, превышающей 32 градуса по Цельсию, сообщил Росавтодор.

Ранее сообщалось, что Росавтодор будет вводить временные ограничения движения по автомобильным дорогам с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха выше 32 по Цельсию для грузовых автомобилей. Ограничения также будут действовать на трассах, переданных в управление госкомпании «Автодор».

При введении временного ограничения в летний период движение разрешается с 22:00 до 10:00, при этом будут выдаваться спецразрешения для передвижения грузовиков днем.

Ограничения вводятся ежегодно для сохранения автодорог.