Росавтодор начал ограничивать движение грузовиков днем из-за жары 

Подразделение Росавтодора закрыло движение для большегрузного транспорта на федеральных трассах в Волгоградской и Ростовской области 9 июля в дневное время из-за высокой температуры воздуха, превышающей 32 градуса по Цельсию, сообщил Росавтодор.
Движение закрыто на участках трасс Р-22 «Каспий», Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский, А-270, А-280 и А-135.
Ранее сообщалось, что Росавтодор будет вводить временные ограничения движения по автомобильным дорогам с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха выше 32 по Цельсию для грузовых автомобилей. Ограничения также будут действовать на трассах, переданных в управление госкомпании «Автодор».
При введении временного ограничения в летний период движение разрешается с 22:00 до 10:00, при этом будут выдаваться спецразрешения для передвижения грузовиков днем.
Ограничения вводятся ежегодно для сохранения автодорог.