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Вильфанд пообещал москвичам молодёжное лето
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Вильфанд пообещал москвичам молодёжное лето 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Научный руководитель Гидрометцентра России в эфире НСН рассказал о планах погоды на ближайшую неделю.
Метеорологи не разделяют опасений июльского похолодания и на этой неделе обещают потепление. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В понедельник, 9 июля ожидаются кратковременные дожди и гроза с усилением ветра до 15 м/с в связи с прохождением фронтального раздела. Тем не менее, температура воздуха во второй половине дня должна подняться до +21°С … +23°С. Во вторник, 10 июля, также прогнозируются небольшие дожди и грозы, но уже без заметного усиления ветра. Столбик термометра поднимется до +22°С … +24°С.
«Можно считать, что с 11 июля уже будет молодежное лето. И ночная температура высокая, +14°С … +16°С, и дневная +24°С … +26°С. Очень комфортная погода. 12 июля прогнозируется +25°С … +27°С, то есть постепенная тенденция к повышению температуры. В конце недели, в пятницу и субботу уже +24°С … +29°С», — рассказал Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра также напомнил, что обычно в июле средняя дневная температура составляет порядка 23 градусов.
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