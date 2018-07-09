Аномальную жару передали в Алтайском крае до 16 июля‍

Жителей Алтайского края предупреждают о жаре, которая продержится в регионе до 16 июля.

Температура воздуха поднимется до +33 градусов. Ожидается солнечная погода, местами туман, в отдельных районах пройдет дождь с грозами. Сила ветра будет достигать 16-17 м/с.