Аномальную жару передали в Алтайском крае до 16 июля‍ 

Жителей Алтайского края предупреждают о жаре, которая продержится в регионе до 16 июля.
Температура воздуха поднимется до +33 градусов. Ожидается солнечная погода, местами туман, в отдельных районах пройдет дождь с грозами. Сила ветра будет достигать 16-17 м/с.
В МЧС предупреждают об увеличении числа ЧП. В частности, возможны лесные и степные пожары, происшествия на водоемах. В связи с этим специалисты призывают жителей края соблюдать технику безопасности: не разводить костры в лесу, не сжигать сухую траву на участках; купаться только в разрешенных для этого местах, а также соблюдать меры безопасности на воде.