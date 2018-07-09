Власти Кубани запретили купаться в Черном море

На черноморских курортах Краснодарского края запретили купание из-за аномально низкой температуры воды.

Запрет действует на всех курортах от Геленджика до Анапы , ограничение могут снять через несколько дней.

«В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения города призывает усилить контроль за детьми и пожилыми людьми», — сказали в пресс-службе администрации Анапы, передает «Интерфакс»

В администрации Новороссийска сообщили, что в понедельник в городской акватории температура воды опустилась ниже 15 градусов.

«Согласно прогнозу, температура воды повысится до комфортных значений в течение ближайших двух-трех дней. Тогда купаться в море вновь будет безопасно», — отметили в пресс-службе администрации Геленджика.

Синоптики сообщили, температура воды на черноморском побережье снизилась до 14-16 градусов, сообщает «Звезда». Минимальная температура, при которой рекомендовано купаться в море, должна составлять не менее 18 градусов.