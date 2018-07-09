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Власти Кубани запретили купаться в Черном море
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Власти Кубани запретили купаться в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На черноморских курортах Краснодарского края запретили купание из-за аномально низкой температуры воды.
Запрет действует на всех курортах от Геленджика до Анапы, ограничение могут снять через несколько дней.
«В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения города призывает усилить контроль за детьми и пожилыми людьми», — сказали в пресс-службе администрации Анапы, передает «Интерфакс».
В администрации Новороссийска сообщили, что в понедельник в городской акватории температура воды опустилась ниже 15 градусов.
«Согласно прогнозу, температура воды повысится до комфортных значений в течение ближайших двух-трех дней. Тогда купаться в море вновь будет безопасно», — отметили в пресс-службе администрации Геленджика.
Синоптики сообщили, температура воды на черноморском побережье снизилась до 14-16 градусов, сообщает «Звезда». Минимальная температура, при которой рекомендовано купаться в море, должна составлять не менее 18 градусов.
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