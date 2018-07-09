Горожане сфотографировали редкие серебристые облака в небе над Воронежем 

Снимки необычного свечения появились в сети. Горожанам вновь посчастливилось стать свидетелями довольно редкого явления — вечером воскресенья, 8 июля, горожане сфотографировали серебристые облака. Снимки появились в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Необычное свечение хорошо было видно как в городе, несмотря на ночное освещение улиц, так и в области. — Серебристые облака образуются на границе с космосом, на высоте около 80 км. Они видны на закате и рассвете. До сих пор не вполне ясен механизм их образования, поскольку водяной пар на такую высоту не поднимается. Есть версия, что он прямо там и образуется при взаимодействии протонов космического излучения с кислородом, — ранее объяснил астроном Константин Околелых. Воронежцы наблюдали серебристые облака и в конце июня. А в конце декабря 2017 года в небе над Воронежской областью возникло похожее редкое явление — перламутровые облака. Известно, что они обычно образуются в зимне-весенний период на высоте 22-30 км, где температура воздуха в среднем составляет -70 градусов. Перламутровые облака бывают настолько яркими, что даже могут на земле отбрасывать тень. Дарья Крымова
Фото — Ренат Ильин, Pavel Chudinov, Виталий Харций