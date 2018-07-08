Дождь и гроза: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 8 июля, в столице ожидается сильный дождь и гроза. Порывы ветра местами будут достигать 12–17 метров в секунду. Столбики термометров при этом покажут 20–22 градуса тепла.

Во время непогоды горожанам советуют не выходить на улицу, держаться подальше от окон. А тем, кто уже в пути, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями. Во время грозы нельзя находиться рядом с водоемами, купаться и рыбачить.

Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. При грозе нужно как можно быстрее припарковаться, при сильном ветре — поставить машину в гараж. Если гаража нет — подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.