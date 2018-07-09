Надолго ли лето? Какую погоду до конца июля обещают синоптики тюменцам

От знойной жары в начале июля тюменцы спасались всеми возможными способами: купались в фонтане около драмтеатра, отдыхали на пляжах около водоёмов

Синоптики рассказали, удивит ли погода тюменцев до конца июля. По данным специалистов, оставшиеся июльские дни будут жаркими и с небольшими осадками.

Средняя отметка воздуха на ближайшие три недели будет колебаться от 19 до 21 градуса выше ноля. Это, говорят синоптики, выше нормы на один градус.

Во второй декаде, с 10 по 20 июля, ожидается повышение температуры воздуха по ночам — от плюс 13 до плюс 18 градусов. Днями столбики термометров максимум будут достигать отметки 28 градусов со знаком плюс. С 20 по 30 июля на юге Тюменской области сохранится преимущественно жаркая погода. Ночью максимум будет плюс 18, а днём — плюс 28. Местами ожидается температура воздуха в 33 градуса выше ноля. — В июле ожидаются небольшие дожди с грозами, — рассказали в «Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».