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Жара в Москве спадет к финальному матчу ЧМ-2018
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Жара в Москве спадет к финальному матчу ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Жара, которая вновь вернется в столицу к концу рабочей недели, спадет к финальному матчу в рамках чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«В Москве в течение всей недели ожидаются локальные ливни и грозы. Тем не менее, температура на несколько градусов будет выше нормы. В день полуфинального матча Хорватия-Англия столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Пик потепления придется на четверг-пятницу: плюс 28-30 градусов. А к финальному поединку мундиаля посвежеет до плюс 24 градусов», — говорится в сообщении.
Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 г. пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники».
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