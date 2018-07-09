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Самолет Челябинск-Москва не смог сразу сесть в столице
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Самолет Челябинск-Москва не смог сразу сесть в столице 

АиФ 23 часа назад
Фото: АиФ
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Челябинска в Москву, сел в Нижнем Новгороде из-за резкого ухудшения метеоусловий в районе аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, что сначала речь шла о самолете другой авиакомпании, а пассажиры в соцсетях сообщили о том, что борт попал в зону сильнейшей турбулентности, однако позже эта информация была опровергнута.
В результате самолет всё-таки отправился в Москву, но прибыл в столицу с опозданием.
Пассажирские самолеты нередко попадают в зону турбулентности — обычно это бывает при прохождении грозовых облаков или при сильных порывах ветра. В большинстве случаев это доставляет лишь кратковременные неудобства.
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