Самолет Челябинск-Москва не смог сразу сесть в столице 

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Челябинска в Москву, сел в Нижнем Новгороде из-за резкого ухудшения метеоусловий в районе аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, что сначала речь шла о самолете другой авиакомпании, а пассажиры в соцсетях сообщили о том, что борт попал в зону сильнейшей турбулентности, однако позже эта информация была опровергнута.
В результате самолет всё-таки отправился в Москву, но прибыл в столицу с опозданием.
Пассажирские самолеты нередко попадают в зону турбулентности — обычно это бывает при прохождении грозовых облаков или при сильных порывах ветра. В большинстве случаев это доставляет лишь кратковременные неудобства.