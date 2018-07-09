Самолет Челябинск-Москва не смог сразу сесть в столице

Напомним, что сначала речь шла о самолете другой авиакомпании, а пассажиры в соцсетях сообщили о том, что борт попал в зону сильнейшей турбулентности, однако позже эта информация была опровергнута.

В результате самолет всё-таки отправился в Москву, но прибыл в столицу с опозданием.

Пассажирские самолеты нередко попадают в зону турбулентности — обычно это бывает при прохождении грозовых облаков или при сильных порывах ветра. В большинстве случаев это доставляет лишь кратковременные неудобства.