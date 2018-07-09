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Потерянные номерные знаки и бамперы: Нижний Новгород затопило после дождей (ФОТО, ВИДЕО)
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Потерянные номерные знаки и бамперы: Нижний Новгород затопило после дождей (ФОТО, ВИДЕО) 

Vgoroden.ru 5 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Сильные дожди снова обрушились на Нижний Новгород в минувшие выходные, 7 и 8 июля. В очередной раз результатом природной стихии стали затопленные улицы и, как следствие, затрудненное движение на дорогах. Фотографиями и видеозаписями делятся пользователи социальной сети.
«Бампер я выловил из лужи и поставил обратно», — пожаловался один из автомобилистов, проехавшийся по затопленной нижегородской улице.
Кому-то из водителей «повезло» не меньше: несколько автомобильных номеров потерялись в луже на Комсомольском шоссе.
На одном из видео движение машин больше напоминает плавное перемещение лодок по течению реки.
Традиционно от дождей пострадала дорога на улице Гордеевской в Канавинском районе.
Напомним, дожди и грозы будут идти в Нижнем Новгороде всю неделю.
Фото: vk.com
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