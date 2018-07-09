Потерянные номерные знаки и бамперы: Нижний Новгород затопило после дождей (ФОТО, ВИДЕО)

Сильные дожди снова обрушились на Нижний Новгород в минувшие выходные, 7 и 8 июля. В очередной раз результатом природной стихии стали затопленные улицы и, как следствие, затрудненное движение на дорогах. Фотографиями и видеозаписями делятся пользователи социальной сети.

«Бампер я выловил из лужи и поставил обратно», — пожаловался один из автомобилистов, проехавшийся по затопленной нижегородской улице.

Кому-то из водителей «повезло» не меньше: несколько автомобильных номеров потерялись в луже на Комсомольском шоссе.

На одном из видео движение машин больше напоминает плавное перемещение лодок по течению реки.

Традиционно от дождей пострадала дорога на улице Гордеевской в Канавинском районе.

Напомним, дожди и грозы будут идти в Нижнем Новгороде всю неделю.

Фото: vk.com