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Грозы и дожди останутся в Вологде до середины недели
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Грозы и дожди останутся в Вологде до середины недели 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
Тепло и дождливо будет в областной столице до среды. Над регионом по-прежнему властвует южный циклон. По прогнозу синоптиков, дожди будут идти в областной столице ежедневно. При этом температура воздуха сохранится на прежнем уровне: 19-24 градуса со знаком плюс.
В понедельник дожди будут сильными, возможна гроза. Аналогичная погода будет и во вторник, потеплеет лишь на пару градусов. К вечеру непогода успокоится, и вологжане смогут прогуляться по летнему городу без зонтов.
К среде небо над областной столицей прояснится. Дождей уже не ожидается, выглянет солнце. По предварительным данным, такая погода сохранится до конца недели. При этом температура воздуха будет только расти и к выходным достигнет +27 градусов.
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