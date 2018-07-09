Грозы и дожди останутся в Вологде до середины недели

Тепло и дождливо будет в областной столице до среды. Над регионом по-прежнему властвует южный циклон. По прогнозу синоптиков, дожди будут идти в областной столице ежедневно. При этом температура воздуха сохранится на прежнем уровне: 19-24 градуса со знаком плюс.

В понедельник дожди будут сильными, возможна гроза. Аналогичная погода будет и во вторник, потеплеет лишь на пару градусов. К вечеру непогода успокоится, и вологжане смогут прогуляться по летнему городу без зонтов.

К среде небо над областной столицей прояснится. Дождей уже не ожидается, выглянет солнце. По предварительным данным, такая погода сохранится до конца недели. При этом температура воздуха будет только расти и к выходным достигнет +27 градусов.