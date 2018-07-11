Жаркая и дождливая погода ожидается в Москве в конце рабочей недели

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Жаркая и дождливая погода прогнозируется в Московском регионе в четверг и пятницу. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Ночь на четверг, 12 июля, будет теплой, 14-16 градусов, днем температура поднимется до 25-27 градусов, прогнозируются небольшие дожди. Жарко будет и 13 июля — 15-17 градусов ночью, 25-27 днем, но без кратковременных осадков не обойдется", — сказала собеседница агентства.

По предварительным прогнозам, в выходные в столичном регионе будет еще жарче — столбик термометра поднимется до 25-29 градусов.