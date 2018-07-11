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Жаркая и дождливая погода ожидается в Москве в конце рабочей недели
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Жаркая и дождливая погода ожидается в Москве в конце рабочей недели 

ТАСС 20 минут назад
Фото: BFM.RU
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Жаркая и дождливая погода прогнозируется в Московском регионе в четверг и пятницу. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Ночь на четверг, 12 июля, будет теплой, 14-16 градусов, днем температура поднимется до 25-27 градусов, прогнозируются небольшие дожди. Жарко будет и 13 июля — 15-17 градусов ночью, 25-27 днем, но без кратковременных осадков не обойдется", — сказала собеседница агентства.
По предварительным прогнозам, в выходные в столичном регионе будет еще жарче — столбик термометра поднимется до 25-29 градусов.
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