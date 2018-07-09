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Синоптики объяснили прошедший в выходные в Москве ливень «суперячейковой облачностью»
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Синоптики объяснили прошедший в выходные в Москве ливень «суперячейковой облачностью» 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Суперячейковое облако, которое накрыло столицу в прошедшие выходные, стало причиной тропических ливней и неоднородного характера числа осадков, выпавших на территории региона. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«Циклон-долгожитель продолжает портить погоду в Европейской России. В воскресенье сильные ливни обрушились на Москву. В районе метеостанции Балчуг выпало 44 мм осадков, то есть почти половина месячной нормы всего за 12 часов. Осадки в столице и ближайшем Подмосковье оказались крайне неоднородными. То, что выпало на станции Балчуг — колоссальный объем. Но больше нигде ничего подобного не отмечалось. Серьезные цифры показала метеостанция в Немчиновке: 28 мм. А в остальном — весьма рядовые дожди. В Тушино и Строгино вылилось 10-11 мм. А совсем рядом — в Красногорске и Шереметьево — вообще меньше 1 мм», — говорится в сообщении.
Как уточняется, такая картина осадков объясняется тем, что в выходные Москву накрыло так называемое суперячейковое облако. «С обычном облаком все просто — в его передней части преобладают восходящие воздушные потоки, а в тыловой, наоборот, нисходящие. Но суперячейковая облачность характеризуется тем, что области восходящих и нисходящих потоков в нем разбросаны хаотично. В итоге облако оказывается разделено на множество разных по своим характеристикам ячеек. Там, где преобладают нисходящие потоки, или хотя бы наблюдается баланс — дожди вполне обычные. Но там, где сильнее потоки восходящие, ячейки могут вырастать до стратосферы. И ливни вполне могут стать тропическими», — пояснили синоптики.
Отмечается, что в случае с Москвой, возникновение именно суперячейковой облачности может отчасти объясняться выбросами тепла в атмосферу, характерными для больших городов. «Но первопричина непогоды — это, конечно же, обширный циклон-долгожитель, который кружит над западом России еще с минувших выходных. Обычно такие ненастные вихри быстро уходят на восток, и постепенно теряя силу, разрушаются. Однако этот попал в ловушку: он оказался заблокирован двумя антициклонами. И, увы, по крайней мере до конца этой недели ситуация в атмосфере меняться не будет. Циклон никуда не уйдет, он продолжит дестабилизировать погоду в европейской части страны», — пояснили в «Фобосе».
Ранее в центре погоды Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что в столице, по данным метеостанции ВДНХ, с начала месяца выпало около четверти месячной нормы осадков.
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