Синоптики объяснили прошедший в выходные в Москве ливень «суперячейковой облачностью»

Суперячейковое облако, которое накрыло столицу в прошедшие выходные, стало причиной тропических ливней и неоднородного характера числа осадков, выпавших на территории региона. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Циклон-долгожитель продолжает портить погоду в Европейской России . В воскресенье сильные ливни обрушились на Москву . В районе метеостанции Балчуг выпало 44 мм осадков, то есть почти половина месячной нормы всего за 12 часов. Осадки в столице и ближайшем Подмосковье оказались крайне неоднородными. То, что выпало на станции Балчуг — колоссальный объем. Но больше нигде ничего подобного не отмечалось. Серьезные цифры показала метеостанция в Немчиновке: 28 мм. А в остальном — весьма рядовые дожди. В Тушино и Строгино вылилось 10-11 мм. А совсем рядом — в Красногорске Шереметьево — вообще меньше 1 мм», — говорится в сообщении.

Как уточняется, такая картина осадков объясняется тем, что в выходные Москву накрыло так называемое суперячейковое облако. «С обычном облаком все просто — в его передней части преобладают восходящие воздушные потоки, а в тыловой, наоборот, нисходящие. Но суперячейковая облачность характеризуется тем, что области восходящих и нисходящих потоков в нем разбросаны хаотично. В итоге облако оказывается разделено на множество разных по своим характеристикам ячеек. Там, где преобладают нисходящие потоки, или хотя бы наблюдается баланс — дожди вполне обычные. Но там, где сильнее потоки восходящие, ячейки могут вырастать до стратосферы. И ливни вполне могут стать тропическими», — пояснили синоптики.

Отмечается, что в случае с Москвой, возникновение именно суперячейковой облачности может отчасти объясняться выбросами тепла в атмосферу, характерными для больших городов. «Но первопричина непогоды — это, конечно же, обширный циклон-долгожитель, который кружит над западом России еще с минувших выходных. Обычно такие ненастные вихри быстро уходят на восток, и постепенно теряя силу, разрушаются. Однако этот попал в ловушку: он оказался заблокирован двумя антициклонами. И, увы, по крайней мере до конца этой недели ситуация в атмосфере меняться не будет. Циклон никуда не уйдет, он продолжит дестабилизировать погоду в европейской части страны», — пояснили в «Фобосе».