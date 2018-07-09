В России наступил сезон природных катаклизмов 

Самые высокие температуры ожидаются в начале недели на юге среднего Поволжья. Так, в Саратовской области, воздух будет прогреваться до 35 градусов, пишет «Российская газета» Примерно такая же температура в Калмыкии и Якутии. Чуть ниже — Урале — в Челябинской области. 30-градусная жара — в Омской области. А самые низкие температуры в начале недели на юге Таймыра — там не выше плюс 15-20 градусов. Дожди еще несколько дней продолжат поливать центр России. Ливни с грозами ожидаются в Архангельской области и Московской области.