В России наступил сезон природных катаклизмов 

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Автобус и трамвай столкнулись в Москве

Из-за сильных дождей подтоплены десятки улиц в Кемерове и Новосибирске

МЧС предупреждает: ливни с грозой в Москве, жара до 40 градусов на Юге России