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В Ярославле погоду дестабилизирует атмосферный фронт
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В Ярославле погоду дестабилизирует атмосферный фронт 

76.ru 6 часов назад
Фото: 76.ru
В ближайшие дни в Ярославле будет жарко, но в любой день может пойти дождь
Погоду над центром России на этой неделе будут дестабилизировать атмосферный фронт, и не обойдется без локальных ливней и гроз. В начале недели преобладающая дневная температура +21…+26⁰, во второй половине периода жара усилится до +25…+30⁰.
Атмосферный фронт — это переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами. Он возникает при сближении и встрече масс холодного и тёплого воздуха в нижних слоях атмосферы или во всей тропосфере, охватывая слой мощностью до нескольких километров, с образованием между ними наклонной поверхности раздела.
— Следующая неделя в Ярославле будет ещё жарче, — рассказали синоптики центра «Фобос». — Но также будет по-прежнему дождливо. И снова пройдут грозовые дожди.
Ранее мы писали о том, какой в целом будет погода в июле.
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