Ещё
Без света из-за грозы: аварийные отключения в 15 селах Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Без света из-за грозы: аварийные отключения в 15 селах Крыма 

РИА Новости Крым 6 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Грозовые дожди, обрушившиеся на полуостров в воскресенье вечером, спровоцировали аварийные отключения в пяти районах. Об этом сообщается в оперативной сводке ГУП «Крымэнерго».
Из-за непогоды накануне днем оказались обесточены пять сел Черноморского района — Хмелево, Новосельское, Медведево, Знаменка, Черноморское (частично). По данным энергетиков, свет отсутствовал в этих населенных пунктах с 13:55 до 20:23 и с 21:00 до 21:21.
Более четырех часов без электроснабжения находились села Искра и Новозуевка Красногвардейского района. Кроме того, аварийные отключения были зафиксированы в поселке Гвардейское Симферопольского района (частично), а также в селах Азовское (частично) и Кондратьево Джанкойского района.
Нарушение энергоснабжения из-за непогоды произошло и в селах Магазинка (частично), Богачевка, Новоалексадровка, Новопавловка (частично), Долинка Красноперекопского района.
РИА Новости Крым: последние новости
Синоптики рассказали, каким будет начало июля в Крыму "Ядерный взрыв" с неба: как прогнозируют и уничтожают град В Сочи перед матчем России и Хорватии выпала треть месячной нормы осадков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей126
В Анапе запретили купаться81
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев214
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:38
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
Личный счет
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение