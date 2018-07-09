Без света из-за грозы: аварийные отключения в 15 селах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 июл — РИА Новости Крым . Грозовые дожди, обрушившиеся на полуостров в воскресенье вечером, спровоцировали аварийные отключения в пяти районах. Об этом сообщается в оперативной сводке ГУП «Крымэнерго».

Из-за непогоды накануне днем оказались обесточены пять сел Черноморского района — Хмелево, Новосельское, Медведево, Знаменка , Черноморское (частично). По данным энергетиков, свет отсутствовал в этих населенных пунктах с 13:55 до 20:23 и с 21:00 до 21:21.

Более четырех часов без электроснабжения находились села Искра и Новозуевка Красногвардейского района. Кроме того, аварийные отключения были зафиксированы в поселке Гвардейское Симферопольского района (частично), а также в селах Азовское (частично) и Кондратьево Джанкойского района.

Нарушение энергоснабжения из-за непогоды произошло и в селах Магазинка (частично), Богачевка, Новоалексадровка, Новопавловка (частично), Долинка Красноперекопского района.