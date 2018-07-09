Что натворила стихия: деревья в Самаре падали на машины и провода 

Вечером в воскресенье, 8 июля, в Самаре разыгралась непогода. Гроза и сильный шквалистый ветер стали причиной многочисленных падений деревьев. Горожане сфотографировали разрушения, которые причинила стихия.
На улице Мичурина упавшее дерево повредило троллейбусные провода и перегородило дорогу.
Дерево рухнуло прямо на провода
В одном из самарских дворов дерево зацепило ветками припаркованный автомобиль.
Нормально по району отураганило. Самое смешное, что дня три подряд МЧС о жаре предупреждало, но сегодня штормовое не передали. #ураган #самара #буря #мглоюнебокроет Публикация от Andrew Troy (@troyandrey) 8 Июл 2018 в 8:07 PDT В одном из самарских дворов упавшее дерево раскололось на куски.
Кусок дерева повис на проводах
Ураганный ветер повалил даже молодые и здоровые деревья.
Это случилось в районе улицы Мичурина