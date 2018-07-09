Солнце или гроза? Чего ждать екатеринбуржцам на этой неделе 

На этой неделе Екатеринбургу предстоит немного отдохнуть от жары, которая накрыла город на прошлой неделе. Синоптики Гидрометцентра России обещают умеренно теплую погоду: температуры будет варьироваться от +24 до +27 градусов.
Причем всю неделю с небосклона не будут уходить тучи, и будут лить дожди. Самая большая вероятность осадков ожидается во вторник, среду, субботу и воскресенье, но не исключено, что непродолжительные дожди будут идти и в другие дни. Солнце будет выглядывать нечасто: сегодня, завтра и в четверг.
Также в пресс-службе МЧС предупредили, что сегодня высока вероятность того, что город снова «атакует» шторм с грозой, также возможен град. Ветер может разогнаться до 25 м/с. В связи с этим спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности, избегать нахождения на улице во время урагана и грозы.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин