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Солнце или гроза? Чего ждать екатеринбуржцам на этой неделе
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Солнце или гроза? Чего ждать екатеринбуржцам на этой неделе 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На этой неделе Екатеринбургу предстоит немного отдохнуть от жары, которая накрыла город на прошлой неделе. Синоптики Гидрометцентра России обещают умеренно теплую погоду: температуры будет варьироваться от +24 до +27 градусов.
Причем всю неделю с небосклона не будут уходить тучи, и будут лить дожди. Самая большая вероятность осадков ожидается во вторник, среду, субботу и воскресенье, но не исключено, что непродолжительные дожди будут идти и в другие дни. Солнце будет выглядывать нечасто: сегодня, завтра и в четверг.
Также в пресс-службе МЧС предупредили, что сегодня высока вероятность того, что город снова «атакует» шторм с грозой, также возможен град. Ветер может разогнаться до 25 м/с. В связи с этим спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности, избегать нахождения на улице во время урагана и грозы.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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