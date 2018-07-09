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Роспотребнадзор: в июне в Красноярске воздух был чистым
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Роспотребнадзор: в июне в Красноярске воздух был чистым 

АиФ Красноярск 6 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В июне инспекторы Роспотребнадзора сделали 200 исследований атмосферного воздуха в Красноярске. Они проверяли предельно допустимое количество в нем вредных веществ, таких, как азот диоксид, взвешенные частицы, смолистые вещества, формальдегид и прочее.
В итоге, только одна проба не соответствовала нормативам. Лабораторный анализ показал, что 4 июня в Свердловском районе концентрация по взвешенным частицам была значительно выше, чем допустимо.
Добавим, что общественники, которые также мониторят качества воздуха в Красноярске, его загрязнение фиксируют значительно чаще.
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