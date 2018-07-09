Роспотребнадзор: в июне в Красноярске воздух был чистым

В июне инспекторы Роспотребнадзора сделали 200 исследований атмосферного воздуха в Красноярске . Они проверяли предельно допустимое количество в нем вредных веществ, таких, как азот диоксид, взвешенные частицы, смолистые вещества, формальдегид и прочее.

В итоге, только одна проба не соответствовала нормативам. Лабораторный анализ показал, что 4 июня в Свердловском районе концентрация по взвешенным частицам была значительно выше, чем допустимо.

Добавим, что общественники, которые также мониторят качества воздуха в Красноярске, его загрязнение фиксируют значительно чаще.