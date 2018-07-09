Во вторник во Владивостоке ожидается небольшой дождь

В Приморье в ближайшие дни погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

По словам синоптиков, над краем пройдет очередной малоактивный фронтальный раздел, который вызовет местами небольшие дожди. Температурный фон повысится на 1–3 градуса и ночью будет в пределах +10…+13 °C, дневные температуры в континентальной части края составят +20…+28 °C, на побережье +13…+18 °C В краевой столице завтра погода существенно не изменится. Будет дуть свежий юго-восточный ветер. Температура воздуха +14…+17 °C. Не исключен небольшой дождь.