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В одном из дворов Челябинска вспыхнула иномарка
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В одном из дворов Челябинска вспыхнула иномарка 

31 канал 19 часов назад
Ночью на улице братьев Кашириных загорелась иномарка. Возможно, речь идет о поджоге. Около трех часов ночи в одном из дворов жилых домов по улице Братьев Кашириных горел Nissan Qashqai. Жильцы пытались самостоятельно потушить транспортное средство, но безрезультатно. Чуть позже приехала пожарная машина, возгорание ликвидировали буквально за минуту. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог. Фото: Очевидцы Следите за главными новостями региона на нашей странице в Вконтакте и в Facebook
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Возвращается непогода. На Южном Урале ожидается усиление ветра Гроза будет продолжаться. В Челябинской области продлили штормовое предупреждение Почти 3 миллиона голосов. Петицию против повышения пенсионного возраста передали в Госдуму
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