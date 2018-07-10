В одном из дворов Челябинска вспыхнула иномарка

Ночью на улице братьев Кашириных загорелась иномарка. Возможно, речь идет о поджоге. Около трех часов ночи в одном из дворов жилых домов по улице Братьев Кашириных горел Nissan Qashqai. Жильцы пытались самостоятельно потушить транспортное средство, но безрезультатно. Чуть позже приехала пожарная машина, возгорание ликвидировали буквально за минуту. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог. Фото: Очевидцы Следите за главными новостями региона на нашей странице в Вконтакте и в Facebook

Это неполный текст новости