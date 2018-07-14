В выходные на Кубани ожидаются дожди 

В этом году лето выдалось особенно жарким. В среднем, температура воздуха на 3-4 С выше нормы. Но уже очень скоро на территории Кубани пройдет холодный фронт.
Об этом нам сообщил заместитель начальника краснодарского Гидрометеоцентра Андрей Бондарь.
«С 14 по 16 июля в Краснодарском крае будет не так жарко, как в предыдущие дни, — сказал синоптик. — Объявлено штормовое предупреждение. На Черноморском побережье и в южных районах ожидается понижение температуры на 3-4 С, а также пройдут ливни, грозы, местами возможен град. В среднем температура воздуха по краю составит 26-27 С».