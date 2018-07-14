В выходные на Кубани ожидаются дожди

В этом году лето выдалось особенно жарким. В среднем, температура воздуха на 3-4 С выше нормы. Но уже очень скоро на территории Кубани пройдет холодный фронт.

Об этом нам сообщил заместитель начальника краснодарского Гидрометеоцентра Андрей Бондарь.