Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодар . 16 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае на 16 июля прогнозируются кратковременные осадки, в отдельных районах — ливни с грозой, местами — град. Ветер западных направлений с порывами 5-10 м/с, в некоторых местностях возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 м/см. Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С, местами до 32°С.

На Черноморском побережье региона также ожидаются непродолжительные дожди. Ветер южного и юго-западного направлений с порывами до 15-18 м/с при грозе. Температура ночью 18-23°С, днем 26-31°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре 16 и 17 июля ожидаются дожди. Ветер западных направлений 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.