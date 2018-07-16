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Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Краснодарском крае в начале рабочей недели
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Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Краснодарском крае в начале рабочей недели 

Новая Кубань 23 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае на 16 июля прогнозируются кратковременные осадки, в отдельных районах — ливни с грозой, местами — град. Ветер западных направлений с порывами 5-10 м/с, в некоторых местностях возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 м/см. Температура ночью 17-22°С, днем 25-30°С, местами до 32°С.
На Черноморском побережье региона также ожидаются непродолжительные дожди. Ветер южного и юго-западного направлений с порывами до 15-18 м/с при грозе. Температура ночью 18-23°С, днем 26-31°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре 16 и 17 июля ожидаются дожди. Ветер западных направлений 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
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