Борис Кубай рассказал, стоит ли Приморью ждать беды от тайфуна «Мария»

Глава Примгидромета Борис Кубай в интервью порталу «Примпогода» рассказал, какую угрозу представляет тайфун «Мария» для Приморского края и когда приморцам ждать настоящего лета, сообщает PRIMPRESS.

Так, по словам главного синоптика Приморья,

Приморского края стоит тогда, когда в регионе начнет доминировать в полную силу тихоокеанский антициклон. Пока что его потуги слишком слабы, поскольку в наших широтах в тропосфере господствуют тропосферные циклоны, препятствующие существенному росту атмосферного давления у поверхности земли и формирующие фронтальную зону, разделяющую воздушные массы охотоморского и субтропического происхождения», — добавил Борис Кубай.