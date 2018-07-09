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Борис Кубай рассказал, стоит ли Приморью ждать беды от тайфуна «Мария»
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Борис Кубай рассказал, стоит ли Приморью ждать беды от тайфуна «Мария» 

Primpress 7 часов назад
Фото: Primpress
Глава Примгидромета Борис Кубай в интервью порталу «Примпогода» рассказал, какую угрозу представляет тайфун «Мария» для Приморского края и когда приморцам ждать настоящего лета, сообщает PRIMPRESS.
Так, по словам главного синоптика Приморья,
Приморского края стоит тогда, когда в регионе начнет доминировать в полную силу тихоокеанский антициклон. Пока что его потуги слишком слабы, поскольку в наших широтах в тропосфере господствуют тропосферные циклоны, препятствующие существенному росту атмосферного давления у поверхности земли и формирующие фронтальную зону, разделяющую воздушные массы охотоморского и субтропического происхождения», — добавил Борис Кубай.
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