В Казани по-прежнему опасаются лесных пожаров

Гидрометцентр Татарстана продлил действие штормового предупреждения. До 13 июля в республике ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс из 5).

Казанцам нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, не разводить костры вблизи дачных построек и так далее.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни в Казани будет жарко — до +26 °C.

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