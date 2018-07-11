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В Казани по-прежнему опасаются лесных пожаров
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В Казани по-прежнему опасаются лесных пожаров 

Казанский Портал 11 июля 2018
Гидрометцентр Татарстана продлил действие штормового предупреждения. До 13 июля в республике ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс из 5).
Казанцам нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, не разводить костры вблизи дачных построек и так далее.
По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни в Казани будет жарко — до +26 °C.
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