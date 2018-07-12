Ещё
В Забайкалье ждут нового наводнения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Забайкалье ждут нового наводнения 

News.ru 14 часов назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Гидрометцентр предупредил жителей Забайкалья о новых ливнях, которые, вероятно, приведут к ещё большим затоплениям. В крае объявлено штормовое предупреждение.
«13 июля ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. На реке Нерча у города Нерчинск возобновится подъем уровня воды на 50-80 см», — говорится в сообщении местного гидрометцентра.
Наиболее интенсивный подъём воды ожидается на реках восточных и северных районов края. Это может создать угрозу подтопления ещё 15 населенных пунктов.
Ранее из-за непрекращающихся ежедневных дождей затопило Читу, города Шилка и Нерчинск и десятки сёл. На территории края введён режим ЧС.
News.ru: последние новости
Синоптики предупредили москвичей Воздух в Москве стал чище Центр Москвы залило дождём
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент108
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками318
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение