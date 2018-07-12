В Забайкалье ждут нового наводнения 

Гидрометцентр предупредил жителей Забайкалья о новых ливнях, которые, вероятно, приведут к ещё большим затоплениям. В крае объявлено штормовое предупреждение.
«13 июля ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. На реке Нерча у города Нерчинск возобновится подъем уровня воды на 50-80 см», — говорится в сообщении местного гидрометцентра.
Наиболее интенсивный подъём воды ожидается на реках восточных и северных районов края. Это может создать угрозу подтопления ещё 15 населенных пунктов.
Ранее из-за непрекращающихся ежедневных дождей затопило Читу, города Шилка и Нерчинск и десятки сёл. На территории края введён режим ЧС.