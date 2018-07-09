Сильная жара вернётся в Воронежскую область на рабочей неделе 

Однако пройдут и дожди. Сильная жара вернётся в Воронежскую область уже на новой рабочей неделе — уже со вторника, 10 июля, столбики термометров будут подниматься выше отметки +30. Однако дожди не уйдут из региона — ими пятидневка начнётся и ими же закончится. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 9 июля, переменная облачность, временами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. В Воронеже днём 26-28 градусов, в районах области от +23 до +28, местами воздух прогреется до +31. Во вторник, 10 июля, переменная облачность, ветер западный, 7-10 м/с. В Воронеже без существенных осадков, ночью до +17, днём до +30, в районах ночью без осадков и до +7, днём небольшие, а местами умеренные дожди. Температура воздуха от 25 до 30 градусов. В среду, 11 июля, переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с. В Воронеже сухо, ночью до +16, днём до +30, в районах области ночью без осадков и от +13 до +18, днём местами небольшие дожди и от +26 до +31 градуса. В четверг, 12 июля, переменная облачность, дожди с грозами, ветер южного направления 6-11 м/с. Ночью термометры покажут до +15, днём — до +30. В пятницу, 13 июля, вновь переменная облачность и дожди с грозами. Ночью до +15, днём до +29 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, 6-11 м/с. Екатерина Трещикова