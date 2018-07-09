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На Курганскую область обрушится шторм
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На Курганскую область обрушится шторм 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МЧС объявило штормовое предупреждение в Курганской области, передает корреспондент «ФедералПресс». По данным чрезвычайного ведомства, сегодня днем в регионе ожидаются град, сильный дождь, гроза и усиление ветра до 17-24 метров в секунду. Воздух прогреется до +24, +29 градусов.
Жителям областного центра синоптики обещают дожди и грозы. Ветер порывистый, до 13 метров в секунду. Столбики термометров в Кургане будут показывать +26, +28 градусов.
Сотрудники МЧС просят зауральцев быть бдительными и не забывать о правилах безопасности. Так, при усилении ветра жителям региона рекомендуют по возможности не выходить на улицу.
Если непогода застала в дороге, лучше укрыться в подъезде. Не стоит прятаться около стен домов, остановок, рекламных щитов или деревьев, а также стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Также спасатели просят не оставлять детей без присмотра во время шторма. Автомобилистам советуют ставить машины в закрытых местах и вдали от деревьев и легких конструкций. Кроме того, чрезвычайное ведомство напоминает, что во время грозы запрещено пользоваться электроприборами.
При возникновении происшествий можно звонить по телефону 101 или 112.
Фото: pixabay.com
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