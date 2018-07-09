На Курганскую область обрушится шторм

МЧС объявило штормовое предупреждение в Курганской области , передает корреспондент «ФедералПресс» . По данным чрезвычайного ведомства, сегодня днем в регионе ожидаются град, сильный дождь, гроза и усиление ветра до 17-24 метров в секунду. Воздух прогреется до +24, +29 градусов.

Жителям областного центра синоптики обещают дожди и грозы. Ветер порывистый, до 13 метров в секунду. Столбики термометров в Кургане будут показывать +26, +28 градусов.

Сотрудники МЧС просят зауральцев быть бдительными и не забывать о правилах безопасности. Так, при усилении ветра жителям региона рекомендуют по возможности не выходить на улицу.

Если непогода застала в дороге, лучше укрыться в подъезде. Не стоит прятаться около стен домов, остановок, рекламных щитов или деревьев, а также стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Также спасатели просят не оставлять детей без присмотра во время шторма. Автомобилистам советуют ставить машины в закрытых местах и вдали от деревьев и легких конструкций. Кроме того, чрезвычайное ведомство напоминает, что во время грозы запрещено пользоваться электроприборами.

При возникновении происшествий можно звонить по телефону 101 или 112.

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