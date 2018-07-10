Жителей Колымы предупредили о возможных пожарах 

Magadanmedia.ru сообщает о возможности возникновения ЧС на Колыме. Колымское УГМС информирует, что высокая пожарная опасность сохраняется в Среднеканском и Ягоднинском ГО сохраняется, и ожидается опасность четвертого класса местами в Омсукчанском, Хасынском, Тенькинском, местами в континентальной части Северо-Эвенского, Ольского городских округах.
Наибольший риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня, обусловленный природными пожарами сохраняется в Среднеканском, Ягоднинском, ожидается в Омсукчанском, Тенькинском, Хасынском, Северо-Эвенском и Ольском городских округах Магаданской области.