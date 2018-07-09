Дождливо и жарко: Синоптики рассказали о погоде в столице

В течение практически всей наступившей недели в российской столице будут идти дожди, сопровождающиеся грозами. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на данные центра погоды «Фобос». При этом специалисты уточняют, что исключение составит лишь четверг, который обойдётся без осадков.

Также метеорологи подчеркнули, что сегодня и во вторник максимальная температура днём составит порядка 26 градусов выше ноля. На протяжении всех остальных дней ртутные столбики термометров будут фиксировать отметку +30-ть.

Между тем, на сегодня, 9 июля, в столичном регионе — из-за сильного ветра и грозы — объявлен жёлтый уровень погодной опасности. А в ночь на 8 июля в Москве выпало около 50% месячной нормы осадков, отмечает RT.