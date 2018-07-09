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На рабочей неделе в Воронеж придет тридцатиградусная жара
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На рабочей неделе в Воронеж придет тридцатиградусная жара 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
На рабочей неделе в Воронеже будет стоять жаркая погода, рассказали в местном гидрометцентре.
В понедельник, 9 июля, днем воздух в городе прогреется до +27°, ночью ожидается +15°. Во вторник и среду, 10 и 11 июля, днем синоптики обещают +28… +29°, ночью +16… +17°. Самым жарким днем на неделе будет четверг, 12 июля. В этот день в городе ожидается тридцатиградусная жара. Все эти дни синоптики обещают солнечную погоду.
Дожди, по прогнозу, пойдут ближе к выходным. Осадки ожидаются в пятницу, 13 июля. Днем в Воронеже ожидается +29°, ночью +17°. Дожди будут идти и на выходных. 14 и 15 июля днем синоптики обещают +28… +29°, ночью +18°.
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