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В Ростов вернутся дожди
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В Ростов вернутся дожди 

Деловое сообщество 8 часов назад
В Ростов-на-Дону на этой неделе вернутся дожди. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в течение рабочей недели погода в донской столице будет переменчивой. В частности сегодня, 9 июля, будет солнечно, а воздух днем прогреется до +35 градусов. Ночью ожидается около +19.
Завтрашняя погода будет примерно такой же. А вот в среду вечером, 11 июля, днем хотя и будет +36 градусов Цельсия, к вечеру прогнозируются дожди. Термометры при этом покажут +23 градуса. Дожди продолжатся в четверг и пятницу. Днем также будет +34 градуса, а ночью +22.
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