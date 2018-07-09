В Ростов вернутся дожди

В Ростов-на-Дону на этой неделе вернутся дожди. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в течение рабочей недели погода в донской столице будет переменчивой. В частности сегодня, 9 июля, будет солнечно, а воздух днем прогреется до +35 градусов. Ночью ожидается около +19.

Завтрашняя погода будет примерно такой же. А вот в среду вечером, 11 июля, днем хотя и будет +36 градусов Цельсия, к вечеру прогнозируются дожди. Термометры при этом покажут +23 градуса. Дожди продолжатся в четверг и пятницу. Днем также будет +34 градуса, а ночью +22.