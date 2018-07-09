В Прикамье идёт похолодание с грозами и градом

Жара в Пермском крае сменится похолоданием и грозами.

В понедельник, 9 июля, по прогнозам синоптиков, погода будет неустойчивой в центральных и южных районах Пермского края. Во второй половине дня ожидаются мощные грозы, местами с градом и сильными ливнями. Однако температура воздуха останется по-летнему жаркой — до +27 градусов днём.

«Во вторник северная часть края окажется за холодным фронтом, смещающимся с севера на юг, и здесь похолодает до +17… +19° в дневные часы. В центральных районах продолжатся дожди и грозы разной интенсивности, и температура также понизится на 2-3°. В последующие два дня и по южным районам температура днём уже не превысит +20… +24°, при этом сохранится высокая вероятность ливневых дождей и гроз в дневные часы», — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Дожди прекратятся только к пятнице, 13 июля. В выходные температура вновь пойдёт на увеличение. Днём ожидается до +27 градусов.

Таким образом, в целом предстоящая неделя ожидается умеренно тёплой и с осадками. Средняя температура воздуха будет близка к климатической норме или на 1° ниже неё.