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Прогноз погоды. Нижний Новгород зальёт дождями
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Прогноз погоды. Нижний Новгород зальёт дождями 

nn.ru 8 часов назад
Фото: nn.ru
Утро понедельника, 9 июля, будет свежим, +15…+18°С, но ветра практически нет, а солнышко пытается пробиться сквозь пелену облаков. Атмосферное давление низкое, 738–740 мм рт.ст, постепенно облачность уплотнится, в скором времени синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, которые будут идти до самого вечера — не забудьте взять зонты! Днём потеплеет до +20…+23°С, вечером +18…+20°С. Значительного усиления ветра не ожидается: он будет дуть с запада со скоростью около 3 м/с., сообщает Погода. НН.ру.
Во вторник, 10 июля, с утра ожидается облачная с прояснениями погода, на термометрах +17…+19°С. Но потом небо снова затянут тучи, и город снова накроют дожди, возможны грозы. Днём потеплеет до +20…+23°С, вечером +18…+21°С. Ветер северо-западный, 2–3 м/с. Сырость продержится до самого вечера, день завершится мелким моросящим дождём.
В среду, 11 июля, метеорологи также предсказывают дождливый день, причём с самого утра: изморось будет сопровождать нас по пути на работу, температура воздуха с утра +18°С. Днём будет облачная с прояснениями погода, всё также вероятны локальные сильные дожди и грозы, потеплеет до +22°С. И только к вечеру ожидается прекращение осадков.
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